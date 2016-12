19:46 - Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Maratta, a Milano, sembra per cause naturali. Sono stati i vicini, che sentivano un forte odore provenire dall'appartamento, ad avvertire gli agenti della questura. Il medico legale non ha rilevato segni di violenza sul corpo, la porta dell'abitazione risultava chiusa dall'esterno e le finestre non avevano segni d'effrazione.