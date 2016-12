08:41 - Una ragazza moldava di 18 anni è stata aggredita in strada nella notte a Milano, da due uomini che, secondo quanto ha detto ai carabinieri, l'avrebbero violentata. I due, descritti come nordafricani, si sono dileguati prima dell'arrivo delle pattuglie. La giovane è stata trasportata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, specializzata in questi interventi.