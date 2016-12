Mediaset, Ghedini: "Faremo ricorso"

11:54 - La difesa di Silvio Berlusconi presenterà ricorso contro i due anni di interdizione dai pubblici uffici decisi dalla Corte d'appello di Milano nel processo Mediaset. "La pena interdittiva non avrebbe dovuto trovare ragione - dice l'avvocato Niccolò Ghedini - per le due questioni di legittimità costituzionale sollevate", in particolare quella sul contenzioso fiscale. Mediaset ha versato 11 milioni, dice, per le 2 annualità relative alla frode stessa.