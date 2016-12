Mamma scomparsa in Valtellina, trovato il cadavere di Francesca Tarca

11:32 - E' stata trovata morta Francesca Tarca, la mamma di una bimba di 3 anni di Mello (Sondrio) che risultava scomparsa dal 28 ottobre. Il cadavere è stato rinvenuto nelle acque del lago di Como, davanti a Gravedona. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La donna si sarebbe tolta la vita dopo aver affidato la figlia ai nonni: "Vado a Lecco a fare shopping con un'amica" aveva detto prima di salire, da sola, sulla sua automobile.

La notizia del ritrovamento è stata confermata dai carabinieri anche se non c'è ancora stato il riconoscimento ufficiale da parte del marito. Secondo gli inquirenti non dovrebbero esserci dubbi che si tratta di suicidio: Francesca Tarca non aveva infatti alcun appuntamento con un'amica e, come ha svelato un investigatore dei carabinieri, "non ci sono segni di percosse o violenze sul cadavere".



Il cadavere è affiorato a 30 metri di distanza dal luogo in cui era stata parcheggiata l'auto. A lanciare l'allarme una negoziante del luogo: "Mi sembra la signora scomparsa, stessi abiti, stessa corporatura. Affiora dal lago. Venite subito" ha detto alle forze dell'ordine.



Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Non essendo stati trovati segni che possano far pensare a una colluttazione, tuttavia, gli inquirenti sembrano certi si sia tolta la vita. Da qualche tempo Francesca Tarca e il marito, Alessandro Secchi, artigiano, erano in crisi. Come ha raccontato l'uomo ai carabinieri, alla vigilia della scomparsa la donna aveva manifestato la possibilità di una separazione, dopo 5 anni di matrimonio.



"Tutto può facilmente essere superato - ripeteva Secchi che, nei giorni scorsi, non ha mai smesso di cercarla, con amici e parenti, nei boschi e lungo i paesi del Lario - L'importante è che torni, c'è anche la sua adorata bimba che l'aspetta". Giovedì pomeriggio la tragica notizia del ritrovamento del corpo senza vita di sua moglie.