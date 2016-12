Il maltempo non allenta la presa sull'Italia. Frane e smottamenti per la pioggia in molte zone del nord. A Premana, nel Lecchese, evacuate alcune famiglie. L'episodio più grave a Bardonecchia dove un giovane sciatore francese è morto dopo essere stato travolto da una valanga. Isolata Cortina d'Ampezzo.

21:49 Crollo muraglione a Genova, nessun ferito

Il crollo del muraglione in via Bocciardo a Genova, avvenuto probabilmente per le forti infiltrazioni di acqua piovana, non avrebbe provocato danni a persone ma solo a cinque auto parcheggiate. I vigli del fuoco stanno comunque ancora scavando: sul parcheggio infatti è crollato un muro di contenimento di un giardino privato lungo circa 30 metri.

21:36 Frana, stop ai treni tra Bolzaneto e Busalla

A seguito della frana caduta ieri tra Genova Pontedecimo e Serra Riccò, è stata temporaneamente sospesa, a scopo precauzionale, a partire da questa notte, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Bolzaneto e Busalla, sulle linee Genova-Busalla e Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure via Busalla. Interessati diversi treni regionali, mentre il provvedimento, preso in accordo con la Prefettura di Genova, non toccherà quelli a lunga percorrenza. Movimenti franosi stanno ancora interessando la collina prospiciente la stazione ferroviaria di Genova Pontedecimo.

20:01 Forte rischio di valanghe in Lombardia

Resta alto il rischio di valanghe sulle Alpi lombarde, dove il bollettino neve dell'Arpa segnala un indice di rischio pari a 4, ovvero "forte", su una scala da 1 "debole" a 5 "molto forte". L'allerta riguarda le Alpi Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, le Prealpi Orobiche e Bresciane e la zona dell'Adamello. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico raccomanda quindi di valutare con estrema cura la gravità del rischio, prima di intraprendere percorsi escursionistici in montagna o altre attività sportive invernali, come il free-riding.

19:43 Genova, muraglione crolla su auto parcheggiate

Un grosso muraglione di contenimento è crollato nel quartiere di Borgoratti, a Genova, travolgendo alcune auto parcheggiate. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale. I pompieri stanno scavando per escludere la presenza di persone nelle auto travolte dalle pietre.

19:23 Fiume Olona esonda nel Milanese

Il fiume Olona è esondato poco prima delle 19 a Nerviano, nel Milanese, arrivando a lambire alcune abitazioni che, per precauzione, sono state evacuate, in particolare nella centralissima via Roma e in via Monte Bianco. I vigili del fuoco stanno intervenendo con sommozzatori e squadre di terra insieme alla protezione civile.

19:19 Nevicata nel Nuorese, disagi sulla statale 131

Nel Nuorese è tornata la neve, non solo sulle cime più alte del Gennargentu, ma anche sull'altopiano di Campeda, a Macomer, creando disagi alla circolazione stradale sulla statale 131, la principale arteria sarda che collega il Nord con il Sud dell'isola. La strada, all'altezza di Campeda, è rimasta bloccata per un paio d'ore.

18:48 Liguria, cessato lo stato di allerta

Il centro funzionale di Protezione civile della Liguria ha dichiarato la cessazione dello stato di allerta emesso il 23 dicembre.

18:34 Alessandria, riaperto ponte sul Bormida

E' stato riaperto il ponte sul Bormida, alla periferia di Alessandria, chiuso questa mattina in via precauzionale per la piena del fiume che ha superato il livello di pericolo. Le consistenti piogge che da ieri interessano la provincia hanno provocato allagamenti di strade provinciali e comunali, con problemi di frane nella zona appenninica e collinare. Chiusi ancora alcuni tratti, anche se la situazione sta migliorando.

17:50 Valanghe nel Biellese, evacuato rifugio Savoia

Emergenza valanghe anche a Oropa, nel Biellese. Il rifugio Savoia, al Lago del Mucrone, è stato evacuato e i due gestori, insieme a tre escursionisti e al personale dell'impianto, sono stati invitati a rientrare a valle. Il presidente della Fondazione Funivie, Gianni D'Adamo, ha spiegato che in queste ore è caduto oltre un metro e mezzo di neve pesante che, nella conca, ha già causato valanghe ovunque, due delle quali all'arrivo a monte della funivia.

17:49 Trentino, chiuse strade verso Campiglio e Tonale

La protezione civile del Trentino è al lavoro per ripristinare la viabilità nelle zone del Tonale, di Campo Carlo Magno a Madonna di Campiglio, raggiungibile solo da Pinzolo dopo la chiusura della statale a Dimaro, e sui passi Rolle, Brocon e Costalunga. Black-out elettrici, a causa di caduta piante sui cavi dell'alta tensione, sono segnalati al Tonale e nella zona di Campiglio.

17:41 Giovane morto, i fratelli denunciati

La polizia ha denunciato i due fratelli del giovane francese morto a causa di una valanga sulle montagne di Bardonecchia: sono accusati di valanga colposa. La procura valuterà in un secondo momento l'eventuale accusa di omicidio colposo. Il quarto francese che aveva sciato con loro tutta la giornata, invece, non e' stato denunciato: al momento della valanga si trovava su un'altra pista.

17:31 Asti, rischio di crolli al castello di Frinco

Rischia di crollare, a causa della grave incuria peggiorata dalle piogge delle ultime ore, il Castello di Frinco. Per questo motivo, il Comune in provincia di Asti ha chiuso con una ordinanza la chiesa sottostante, dove non è stato possibile celebrare come ogni anno la messa di Natale. Sgomberate anche due case che si trovano nella zona.

16:50 Frane e allagamenti nel Varesotto

Sono centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco in provincia di Varese per smottamenti e allagamenti dovuti alle forti piogge che stanno colpendo tutto il nord Italia. Il livello delle acque del lago Maggiore e dei principali fiumi ha raggiunto la soglia d'allarme, mentre esondazioni si sono verificate in alcuni punti del fiume Olona. A Gallarate due famiglie, bloccate con le loro auto in un sottopasso allagato, sono stata portate in salvo dai vigili del fuoco. In alcuni casi strade sono rimaste interrotte per frane o allagamenti. Secondo i dati del Centro geofisico prealpino oggi nella zona di Varese sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia.

16:48 Neve, centinaia di persone bloccate in Pusteria

Centinaia di turisti diretti a Sesto Pusteria (Bolzano) non hanno potuto raggiungere gli alberghi di destinazione perché la strada che porta al paesino altoatesino è stata chiusa a causa delle forti nevicate che hanno fatto anche cadere alcuni alberi sulle carreggiate. Saranno ospitati in alberghi di San Candido, Dobbiaco e Villabassa. La Protezione civile ha istituto un'unità di crisi.

16:48 Livorno, interrotti i traghetti per la Corsica

A causa del forte vento e delle difficili condizioni del mare sono state interrotte le partenze dei traghetti da Livorno per le isole di Capraia e di Corsica. Per il momento viene ancora assicurato il collegamento con la Sardegna. Ripristinati, invece, i traghetti da Piombino (Livorno) all'isola d'Elba: lo si apprende dalla capitaneria di porto. Le corse sono riprese dopo la sospensione decisa da ieri pomeriggio a causa delle avverse condizioni del mare.