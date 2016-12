23:10 - Agenti della polizia municipale, della Protezione Civile e della Metropolitana Milanese sono entrati in azione questa sera per scongiurare un'eventuale esondazione del fiume Seveso, a Milano. Il corso d'acqua è giunto alla cosiddetta seconda soglia di attenzione, ma l'allarme è scattato in considerazione delle persistenti piogge.