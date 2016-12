Maltempo, allagamenti e torrenti esondati: il Centronord in ginocchio

12:48 - Il maltempo sta causando pesanti disagi in Valcamonica, in provincia di Brescia. Nella notte il fiume Oglio è esondato, tra i comuni di Sonico e Malonno, e ha travolto circa 70 metri di strada, sulla statale 42. Il tratto resta chiuso; il percorso alternativo è costituito da una piccola strada tra Rino e Garda di Sonico. Molti, quindi, i disagi per il traffico. Al lavoro la protezione civile e i vigili del fuoco.

Lombardia, ingrossati i fiumi nella Bergamasca - La forte pioggia ha causato l'ingrossamento dei fiumi della provincia di Bergamo, in particolare il Brembo. I vigili del fuoco e i tecnici della Provincia stanno tenendo la situazione sotto controllo, ma non risulterebbero problemi o minacce di esondazione, anche se il livello dei fiumi si è alzato di parecchio nel corso di una sola notte. Sulle valli sono caduti in una notte 80 millimetri di pioggia, mentre nel capoluogo e in pianura 50 millimetri.



Liguria, esonda torrente: 13 sfollalti - Danni alla linea di alimentazione della ferrovia tra Sestri Levante e La Spezia sono stati provocati dalla caduta di rami a causa del maltempo che ha colpito il levante ligure. La forte pioggia ha ingrossato i torrenti e il Graveglia ha spezzato oltre 20 metri di argine in cemento armato in frazione S. Cipriano a Beverino. Tredici le persone sfollate. Disagi si sono verificati per alcuni smottamenti e per gli alberi caduti per strada a causa del forte vento.



Toscana, torrente esonda nel Senese - Ancora problemi in Toscana per il maltempo, a causa della forte pioggia caduta tra la notte scorsa e stamani. Forte emergenza maltempo in Valdelsa, al confine tra Siena e Firenze, fra Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano: il torrente Casciano è esondato fra Badia a Elmi e Badia a Cerreto allagando molte aziende. L'Elsa invece è quasi al limite dell'argine e viene monitorato. Allagamenti e qualche smottamento nel territorio del comune di Volterra dove il sindaco ha deciso la chiusura delle scuole nelle frazioni di Villamagna e Saline.



Disagi anche a Livorno e Firenze - Disagi per il maltempo anche a Livorno dove tra le 4.30 e le 5.15 sulla città si sono registrati 21,6 mm di acqua in soli 10 minuti. A complicare la situazione anche il forte vento che durante il forte temporale ha soffiato con raffiche da 65 km orari provocando qualche cedimento di cornicioni e tegole. In provincia di Firenze, a Figline Valdarno chiuse due strade, una per allagamenti e una perché si è aperta una voragine nella carreggiata. A Firenze città traffico fortemente rallentato e allagamenti nella zona di Novoli e Fortezza da Basso.



Salvata donna intrappolata in auto nel Grossetano - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna in località Le Candie, sulla strada tra Castiglione della Pescaia e Vetulonia, rimasta intrappolata nell'auto invasa dall'acqua. Intanto un piccolo ponte nella strada del Vaticino, che porta a Vetulonia, è crollato colpendo la piana del Grossetano in particolare la zona nord, che va da Braccagni a Castiglione della Pescaia. Le forti piogge hanno eroso il massetto di tenuta e il ponte è crollato su se stesso. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno.