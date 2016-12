Lodi, rissa in discoteca: grave un 18enne accoltellato alle spalle

23:22 - Un 18enne di Tavazzano con Villavesco (Lodi) è in prognosi riservata, dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena, al culmine di una rissa scoppiata per apprezzamenti indesiderati nei confronti di una ragazza davanti a una discoteca di Lodi Vecchio. La lite è avvenuta all'interno del locale tra due gruppi di amici, in tutto una quindicina di persone. Spinte, schiaffi, pugni e alla fine la rissa si è spostata all'esterno.

Qui uno dei giovani ha tirato fuori un taglierino o un coltello e ha colpito alle spalle il 18enne. Il fendente è arrivato a sfiorare il polmone: proprio per questo il giovane è stato poi immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico urgente. I carabinieri stanno cercando l'aggressore.