Lodi, nude in città per calendario: polemica

11:26 - Dodici ragazze nude in diverse zone di Lodi per realizzare un calendario. Il cui ricavato andrà in beneficenza in favore dei bambini in India. L'ideatore dell'iniziativa è il fotografo 24enne Claudio Gusmaroli che ha immortalato 12 ragazze lodigiane tra i 20 e i 27 anni, portandole in giro per la città e facendole spogliare davanti al suo obbiettivo. Ma non tutti hanno approvato l'iniziativa.

Le foto hanno infatti scatenato la protesta del comitato per i diritti delle donne "Se non ora quando". Secondo una delle fondatrici del movimento a livello locale si tratterebbe infatti dell'ennesimo affronto alle donne.



A scatenare la loro indignazione anche il fatto che il calendario con le modelle nude abbia ricevuto il patrocinio del Comune di Lodi.