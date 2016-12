Lega, l'ex tesoriere Belsito: "Ecco tutti i dirigenti che pagavo in nero"

15:04 - Ne ha per tutti l'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito. Negli interrogatori ai pm della Procura milanese, tra i beneficiari dei suoi versamenti in nero compaiono i nomi di tanti dirigenti di spicco del partito: non solo Umberto Bossi, ma anche Matteo Salvini, Calderoli, Cota figurano nei verbali dell'inchiesta perché, secondo le dichiarazioni rese ai magistrati, avrebbero ricevuto rimborsi e pagamenti non dovuti.

Da quanto risulta alla "Stampa", vengono alla luce molti altri dettagli su tangenti e soldi in nero nel pianeta Lega. In tutto si tratterebbe di una quarantina di milioni di euro da cui, secondo l'ex tesoriere, avrebbero attinto un po' tutti i capi. Trecentomila euro furono versati all'ex tesoriere dal socio d'affari Bonet, l'uomo del pasticcio dei fondi in Tanzania e da lì arrivano i "30mila euro versati a Calderoli - dice Belsito ai pm milanesi -. E lui era ben consapevole che provenivano da affari che avevo concluso con Bonet".



Soldi, quelli dati a Calderoli, che compensavano le donazioni al partito, sempre da quanto dice l'ex tesoriere. Che racconta di altre donazioni da parte di esponenti di spicco, che poi però quei soldi se li facevano restituire, "in nero", dal "cassiere". Oltre a Calderoli, Belsito dice di aver pagato anche Reguzzoni, con "15mila euro per donazioni che avrebbe dovuto fare alla Lega e che invece aveva trattenuto per sè. Cota, quando era capogruppo, prendeva denaro in nero da Balocchi (tesoriere prima di Belsito), non so quantificare le somme, personalmente ho constatato che aveva un negativo sui versamenti che doveva effettuare al partito. Ho pagato sue spese giustificate con fatture; una ricordo che si riferiva a un'autovettura".



Cota: "Una macchina da fango" - E il presidente della Regione Piemonte risponde che "la macchina del fango si è messa in moto e le sparate pubblicate dai giornali sono funzionali a questo. La risposta sul piano politico è già stata data, per il resto ci sono le querele. Una Lega che riparte, evidentemente, fa paura".



La "contabilità parallela" del nero - Belsito dice poi che Balocchi gli aveva spiegato che, in una contabilità parallela, "segnava le somme in nero agli esponenti della Lega, carte rimaste probabilmente alla moglie", perché da sempre gli imprenditori davano soldi in nero alla Lega, sempre secondo quanto racconta l'ex tesoriere.



Su Matteo Salvini, dai verbali risulta che "Bonomi diede in contanti 20mila euro all'attuale segretario, circostanza che mi venne riferita dalla Dagrada (la segretaria di via Bellerio). Quindi Salvini, per sanare i suoi obblighi di oblazione verso la Lega intendeva girare al partito questa somma, cosa che non mi risulta sia avvenuta".



Salvini: "Solo fango e palle" - Secca la replica del neosegretario, che su Radio Padania dice: "Fango, fango, fango. Non ho parole, sono palle, del resto i magistrati hanno già archiviato.". E ancora: "Da qui a maggio prepariamoci, preparativi a sentirne di tutti i colori, che siamo brutti, cattivi, ladri, pedofili, naturalmente razzisti e quant'altro. Certo, quereleremo, perché qualche querela ogni tanto fa bene. Ma il fatto che vengano pubblicate certe cose significa che la Lega fa paura".



Maroni: "Non c'entra la magistratura, ma i giornali" - E arriva anche un commento di Roberto Maroni alle dichiarazioni di Belsito. "Non c'entra la magistratura - dice -: sono i giornali che raccontano la versione di questo personaggio che non merita neanche di citarne il nome, che dice le cose che dice, che inventa perché essendo indagato può dire quello che vuole e non si può agire legalmente nei suoi confronti. Io non mi preoccuperei anche se i nostri sono incazzati. Queste cose sono il passato".



Un milione alla Lega del Veneto da Siram - E ancora, dai verbali emerge il pagamento di un milione di euro alla Lega del Veneto da parte di Siram, multinazionale francese specializzata in appalti ospedalieri: Belsito avrebbe fatto capire che i capi del Veneto sapevano, come dice la "Repubblica". "Verosimilmente - avrebbe detto l'ex tesoriere - questa richiesta di denaro serviva a non avere problemi da parte di Siram per gli affari in Veneto o comunque per avere i favori della politica locale. Anche Zaia fu informato di tale pagamento". E in questa faccenda sarebbe coinvolto anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi.



Zaia: "Lo querelo" - Ed ecco la risposta del governatore della Regione Veneto: "Rispedisco al mittente queste affermazioni. Mi spiace perché avrei qualcos'altro di cui occuparmi. Penso che anche la magistratura abbia altro di cui occuparsi però a questo punto la impegnerò io facendo una querela, tutelandomi. Spero che si faccia chiarezza da subito. Stiamo parlando comunque di una persona che, tra le tante cose, abbiamo scoperto aveva una Porsche pagata dalla Lega, tra l'altro ora sequestrata. E' imbarazzante. Rimando tutto al mittente. Sono a disposizione dei magistrati e querelo, assolutamente querelo".



Tosi: "Diffonde solo calunnie" - "Da un calunniatore dal comportamento spregevole come Belsito, che con i soldi del finanziamento pubblico ne ha combinate di tutti i colori e ha intrattenuto rapporti con ambienti strani e torbidi, c'è da aspettarsi di tutto: anche che, per uscire dal carcere, cavarsela con pene minori o anche per giustificare in tutto o in parte le sue malefatte, cerchi di coinvolgere a largo raggio persone che nulla a che fare con le porcherie sue e del cerchio magico. Lo denuncero' per calunnia e querelerò per diffamazione lui e chi fa da cassa di risonanza delle sue infamanti calunnie''. Lo dice Flavio Tosi, uno dei due personaggi della Lega veneta chiamati in causa, insieme a Luca Zaia, dall'ex tesoriere del Carroccio.



La "raccolta fondi" secondo Belsito - I verbali continuano dicendo poi che, secondo l'ex tesoriere, ogni parlamentare era specializzato in un determinato settore per la raccolta fondi. Maroni si occupava di tlc, e infatti ecco un finanziamento di Telecom da 100mila euro, mentre "Salvini aveva voluto la nomina della dottoressa Cantù", capo delle Asl a Milano. Delle banche si occupavano Calderoli e Maroni. Tra i donatori figurano Caltagirone, Nerogiardini, e appunto la Siram, che avrebbe dato un milione di euro "a tale Cavaliere della lega del Veneto legato a Tosi e Maroni".



E ancora, si parla di 100mila euro sul conto di Bossi e della moglie, di 300mila euro versati ai coniugi in contanti, e poi di aver ripianato conti personali del leader. Al figlio Riccardo sarebbero arrivati 100mila euro per carte di credito e scuola Cepu e altri 90mila per le tre lauree in Albania di Riccardo, del Trota e di Moscagiuro, caposcorta di Rosi Mauro.