Lecco, donna esanime a terra: muore in ospedale, è giallo

00:02 - Una donna di 74 anni è stata trovata esanime sulla strada a Lecco. E' stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale ma è morta e ora, a fronte di una prima ipotesi che parlava di un improvviso malore, si teme che la malcapitata possa essere stata vittima di un investimento pirata. Sulla vicenda indaga la polizia.

La segnalazione è giunta da via Luera, vicino alla chiesa del rione Bonacina, da parte di un passante imbattutosi nel corpo della lecchese a terra. La donna era priva di sensi. All'apparenza sui vestiti e sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di traumi ma il magistrato di turno sta decidendo a quali esami necroscopici far sottoporre la salma. Verranno anche visionate tutte le immagini registrate dalle telecamere della zona.