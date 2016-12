Il Nord trema: scossa di terremoto con magnitudo 3.8 vicino a Pavia

13:40 - Una scossa di terremoto, con magnitudo 3,8 della scala Richter, è stata avvertita nel Nord Italia alle 11.36 di giovedì. L'epicentro è stato localizzato nel Comune di Godiasco, in provincia di Pavia. L'evento sismico è stato avvertito da molti cittadini sia in Lombardia, Milano compresa, sia in Piemonte. Non si registrano danni a persone o cose. Negli stessi minuti una scossa di magnitudo 4,7, è stata registrata nell'Ovest della Francia.

Registrate anche altre due scosse - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre due scosse, una precedente e una successiva a quella delle 11.36, sempre sull'Appennino ligure. I sismografi si sono mossi alle 11.34 (magnitudo 3,1) e alle 11.40 (magnitudo 2.5)



I comuni più vicini all'epicentro - Secondo l'Ingv, sono 21 i paesi più vicini all'epicentro del sisma registrato alle 11.36. Provincia di Alessandria: Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Momperone, Monleale, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpedo e Volpeglino. In provincia di Pavia: Cecima, Codevilla, Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocco Susella, Torrazza Coste e Voghera.