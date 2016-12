Hacker attaccano sito Lombardia

21:15 - Pirati informatici all'attacco del sito della Regione Lombardia. Lo comunica il "Pirellone" attraverso un comunicato ufficiale: "Da qualche ora il sito www.regione.lombardia.it è sotto attacco da parte degli hacker". "I tecnici regionali - prosegue la nota - sono al lavoro per ripristinare al più presto il servizio, soprattutto per i cittadini che vogliono informarsi sui referendum sulla fusione di alcuni Comuni previsti per domenica".