Giallo in Valtellina, si cerca una 33enne scomparsa da lunedì

14:51 - Sono ore d'ansia per la famiglia di Francesca Tarca, 33 anni, di cui non si hanno notizie da lunedì mattina. La donna, di Mello, in provincia di Sondrio, aveva accompagnato la figlia di tre anni dalla nonna, dicendo che sarebbe andata a fare un giro a Lecco con le amiche e che sarebbe tornata per pranzo. I carabinieri, dopo la denuncia dei parenti, hanno trovato la sua Fiat Punto di colore scuro con all'interno la borsetta con il cellulare.

La vettura era parcheggiata nel piazzale davanti alla piscina comunale di Gravedona, in provincia di Como.