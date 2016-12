Giallo di Brembate, appello della mamma di Yara: "Chi sa parli"

14:26 - Maura Panadese, la mamma di Yara Gambirasio, torna a parlare tre anni dopo la scomparsa della figlia, sparita nel nulla da Brembate di Sopra (Bergamo) nel novembre 2010 e poi ritrovata cadavere in un campo a Chignolo d'Isola il 26 febbraio successivo. "Chi sa parli - ha detto la donna in tv - vogliamo giustizia, lo dobbiamo agli altri nostri figli".

"Abbiamo paura che tutto ciò possa ripetersi" - "So che tutti stanno lavorando con il massimo sforzo per la soluzione di questo caso - ha sottolineato -, ma ciò evidentemente fino ad ora non è bastato. Io e mio marito viviamo sospesi nella paura che ciò che è successo a Yara possa ripetersi per mezzo della stessa mano".