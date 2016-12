Garofalo, in centinaia al funerale

12:49 - "Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti". Così Denise, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa nel 2009, ha salutato per l'ultima volta la madre ai funerali civili, a Milano. "Ciao a tutti - ha detto parlando a una folla di centinaia di persone da un luogo segreto -. Grazie di essere venuti". E poi, rivolta alla madre: "Per me è un giorno molto difficile ma la forza me l'hai data tu".