13:44 - La polizia di Milano ha recuperato abiti e merce della griffe Hermès rubati martedì mattina a bordo di un furgone nel Quadrilatero della Moda, arrestando un 47enne. Ad avvertire gli agenti del furto erano stati i due dipendenti della società di trasporti francese incaricata di consegnare la merce: i due hanno raccontato di essersi allontanati per una quarantina di minuti e di aver trovato il mezzo completamente svuotato al ritorno.

Il valore della merce rubata non era stato quantificato, ma si era comunque trattato di un bottino particolarmente ingente.



Nell'abitazione dell'uomo arrestato gli agenti hanno trovato anche borse firmate e materiale per verificare la purezza delle pietre preziose. La polizia ha poi denunciato per favoreggiamento un 22enne, presente in casa, che si stava allontanando con 22mila euro in contanti.