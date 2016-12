Forconi, a Milano scontri con tifosi Ajax

13:58 - In piazzale Loreto a Milano, dove il movimento dei Forconi ha posto il proprio presidio, sono scoppiati tafferugli con un gruppo di tifosi dell'Ajax sceso dal bus bloccato dai manifestanti. I supporter olandesi, in Italia per la partita di Champions League con il Milan, hanno insultato i dimostranti ed è scoppiata la rissa. A Roma, invece, i manifestanti di una ditta di pulizie hanno bloccato la metro B e la Roma-Lido.