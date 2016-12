Firme, indagata nipote Santanchè

23:18 - Silvia Garnero, assessore alla moda e agli eventi della provincia di Milano, nonché nipote della parlamentare di Forza Italia Daniela Santanchè, risulta indagata per falso in atto pubblico dalla procura di Milano. L'inchiesta riguarda i referendum sulla giustizia promossi dai radicali. Secondo il pm, Silvia Garnero avrebbe certificato come regolari alcune decine di firme raccolte per la presentazione dei referendum, poi risultate false.