09:11 - Un laboratorio clandestino cinese in cui si preparavano scarpe "anche per griffe di alta moda nazionali e internazionali" è stata scoperta dai carabinieri di Vigevano (Pavia). Si trovava in due villette dove lavoravano oltre venti cinesi. Gli operai, molti con bambini di pochi mesi al seguito, facevano turni lunghissimi e vivevano all'interno delle "fabbriche" in condizioni igienico-sanitarie precarie.