18:28 - Sono passati ben 62 anni da quando Mariuccia, bella maestrina di 20 anni, ha fatto innamorare Efrem Fontolan, che all'epoca ne aveva 19. Conosciuti a un ballo nella Milano appena uscita dalla guerra, un amore troppo giovane per sbocciare. Che lei ha chiuso senza spiegazioni.

Un rimpianto durato, evidentemente una vita se ora, Efrem, a 81 anni ha deciso di cercarla. Tappezzando di volantini le strade dei loro incontri. Legato ad un passato che non sembra più tornare, Efrem - ex taxista, ex impresario edile - ha conservato anche la macchina fotografica delle foto del suo matrimonio, con Annamaria, 50 anni fa. Che dell'iniziativa del marito ha un'idea tutta sua.



Occhi azzurri, capelli castani, aria malinconica, di Mariù ricorda ancora tutto, in questi anni le ha scritto lettere che vorrebbe pubblicare. "Forse lei non c'è più, allora le porto dei fiori", dice. Intanto per trovarla ha chiesto aiuto anche al parroco della chiesa di viale Lazio. Non ha avuto risposte Efrem, ma lui spera sempre.