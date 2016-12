14:34 - La polizia ha diffuso le immagini degli istanti che precedono il duplice omicidio di via Muratori, dove l'11 settembre 2012 vennero uccisi a colpi di pistola Massimiliano Spelta e la moglie Carolina Ortiz Paiano, e per il quale sono stati arrestati due narcotrafficanti pregiudicati, Mario Mafodda e Carmine Alvaro.

Nei fotogrammi delle telecamere raccolti durante le indagini della polizia si vede la coppia prendere un aperitivo in un locale; dopodiché i killer si avvicinano a bordo di uno scooter. Sono gli ultimi istanti di vita dei due, che verranno bersagliati dai colpi dei due assassini per uno "sgarro" relativo a un debito per una piccola partita di cocaina. La figlia dei due, che si trovava in braccio alla donna, rimase illesa.