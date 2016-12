Dal fucile parte un colpo per errore Pavia, vittima un cacciatore romeno

22:16 - Morte assurda a Menconico (Pavia), dove un uomo di 34 anni è stato ucciso per errore da un colpo del suo fucile. Dinu Balazs Timis ha preso una carabina dai sedili posteriori della sua auto. Dall'arma, secondo l'amico che era a fianco, è partito un colpo che ha raggiunto la giugulare. Poi, in conseguenza del colpo, il piede si è spostato dal freno e la vettura, una Ford Galaxy, si è messa in moto, finendo in un bosco e ribaltandosi.

Secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri dal passeggero dell'auto, anch'egli romeno, residente a Bascapè, nel Pavese, i due erano in zona per una battuta di caccia al cinghiale. Timis avrebbe accostato l'auto al ciglio della strada e preso dai sedili l'arma. Poi, la tragedia. L'amico, una volta uscito dalla vettura, ha dato l'allarme. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare.