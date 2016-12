Covo nazista, arrestato un 51enne

14:22 - Un uomo è stato arrestato dalla polizia nell'ambito delle perquisizioni effettuate per identificare gli autori di un nuovo forum nazista, sulla scia di "Stormfront". E' un 51enne, catturato a Mantova con le accuse di porto abusivo di armi. L'uomo era in possesso di due moschetti 94 con le munizioni, un involucro di bomba a mano, sette baionette e una bandiera con la svastica. E' anche stato denunciato per istigazione all'odio razziale.