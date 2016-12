Como, il video sexy di una 14enne per il fidanzatino fa il giro della scuola

13:24 - Doveva essere un filmato sexy per il suo fidanzatino, ma presto ha iniziato a passare da un cellulare all'altro e alla fine le immagini osé di una 14enne di Erba sono finite sugli smartphone di mezza scuola. Venuti a conoscenza dei fatti, i genitori della ragazzina hanno sporto querela affinché l'istituto si attivi per far sparire il video: il solo guardarlo, essendo materiale pedo-pornografico, data l'età della protagonista, è infatti un reato.

Come racconta il quotidiano "La Provincia di Como", nella scuola è scattata una caccia al video, con tanto di minacce di sospensione e denunce per chi fosse stato trovato in possesso del filmato. Sull'accaduto indaga anche la polizia postale che ha avviato un'inchiesta sull'accaduto.



Il fidanzatino 15enne, diventato nel frattempo ex, avrebbe spiegato di non saper come il video possa essere stato "trafugato", per raggiungere poi i telefonini di mezza scuola. Unica ammissione quella di averlo fatto vedere a un amico.