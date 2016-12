Como, Giorgio e Willy ancora insieme

19:07 - Anche senza una casa, un pasto al giorno e un letto assicurato, Giorgio poteva contare sulla cosa più preziosa: l'amore del suo adorato Willy. Si perché anche nei momenti di difficoltà l'affetto di un cane può cambiarti l'umore. Arrivando il Natale, il fedele amico del clochard di Como è sparito, spaventato chissà da che cosa. Tantissimi gli appelli per ritrovarlo, una città intera per ridare il sorriso sparito dal viso di Giorgio. E come nelle fiabe più belle, proprio quando le speranze si erano spente, da Cantù arriva la bellissima notizia. Willy sta bene e riabbraccia felice il suo padrone...