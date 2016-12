Como, è morto il motociclista investito da un pirata della strada

16:27 - E' morto Mirko Minervini, il motociclista 25enne di Milano che venerdì pomeriggio, a Como, si è scontrato con un'auto, una Opel Corsa grigia. L'automobilista non si è poi fermato a soccorrerlo. Le condizioni del giovane erano apparse subito molto gravi. Minervini stava scendendo verso il centro di Como sulla sua Honda Cbr mentre l'auto saliva. Il conducente non è stato rintracciato: ha poche ore di tempo per costituirsi evitando l'arresto.

Il giovane si stava dirigendo verso il lago percorrendo via Napoleona, la principale arteria di accesso al capoluogo lombardo. Si tratta di una strada a quattro corsie che non ha protezioni sulla mezzeria: è quindi probabile che l'auto con la quale Minervini si è scontrato, salendo, abbia invaso la corsia opposta.



Dopo l'urto il giovane è caduto violentemente a terra. Soccorso sul posto, il 25enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ma non ce l'ha fatta.