Camion pirata uccide motociclista

15:29 - Un motociclista di 48 anni, di Treviglio (Bergamo), è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale Rivoltana, all'altezza di Rivolta d'Adda (Cremona). Secondo i primi rilievi, pare che il motociclista sia stato travolto da un camion che si è poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Il 48enne, Mauro Pansera, avrebbe urtato il camion mentre era in fase di sorpasso sulla strada Rivoltana che collega Rivolta d'Adda (Cremona) con Milano. Il centauro sarebbe caduto dopo avere urtato il pesante mezzo, che viaggiava in direzione opposta e dopo l'incidente non si è fermato. L'ipotesi è stata confermata dalla testimonianza di una donna.



Il corpo dell'uomo è stato trovato a diversi metri di distanza dallo scooter e anche le ferite sono poco compatibili con una semplice caduta dalla moto, peraltro solo lievemente danneggiata. Lo scooterista, già in arresto cardiaco all'arrivo dei soccorsi, è spirato dopo circa un'ora di inutili tentativi di rianimazione. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale di Crema (Cremona).