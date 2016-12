Cade in fiume,ragazzo trovato morto

15:14 - E' stato individuato il corpo del 16enne caduto in acqua nel Bresciano la notte tra sabato e domenica. Il ragazzo, Emanuele Ghidini, era finito nel fiume Chiese, a Gavardo, e il cadavere è stato rinvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui era caduto. Sono subito scattati gli accertamenti per ricostruire la vicenda. Dalle prime informazioni sembra che Emanuele si sia buttato da un ponte mentre era con gli amici. Sul posto i vigili del fuoco.