Brianza, annullate condanne clan

La Cassazione ha annullato con rinvio le condanne inflitte dalla Corte d'Appello di Milano a 6 presunti affiliati al clan della 'ndrangheta Paparo radicato in Brianza. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dei legali, ha annullato le condanne per il reato di associazione mafiosa e ha ordinato un nuovo processo d'appello. E' il terzo processo sulla 'ndrangheta in Lombardia, in poco più di un anno, che viene rimandato in appello.