Brescia, trova ladro in casa e lo uccide

11:55 - Omicidio a Serle, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 26 anni di origini albanesi è stato sorpreso a rubare all'interno di un'abitazione ed èstato ucciso con un colpo di fucile da caccia dal proprietario di casa, un meccanico di 29 anni, Mirko Franzoni, che è stato fermato dai carabinieri.

E' accaduto poco dopo le 22 in via Marconi, la via principale del piccolo paese del bresciano. Franzoni, proprietario di una villa che si affaccia sulla strada, avvertito probabilmente dai vicini di movimenti sospetti, è tornato a casa in compagnia di alcuni amici e ha visto all'interno della sua proprietà un ladro.



Con gli amici avrebbe inseguito il malvivente, che ha tentato la fuga, in un vicolo vicino all'abitazione. Una volta raggiunto, sarebbe nata una colluttazione tra il proprietario di casa, gli amici e il giovane ladro. Improvvisamente sarebbe partito un colpo di fucile che ha ucciso il 26enne di origini albanesi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Brescia che stanno ricostruendo l'intera vicenda.



In particolare, gli uomini dell'Arma stanno cercando di capire se il colpo sia partito accidentalmente, in un eccesso di legittima difesa, o se invece il proprietario di casa abbia sparato intenzionalmente. Per questo hanno interrogato a lungo Mirko Franzoni nella caserma di Nuvolento (Brescia)