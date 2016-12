Brescia, Jihan: a casa dopo 50 giorni di coma. Viva grazie al camionista eroe

13:42 - Lascia l'ospedale dopo quasi due mesi di coma. E' la piccola Jihan, 8 anni, che il primo settembre era sbalzata fuori dal finestrino in un tremendo schianto sull'autostrada Milano-Venezia. Il camionista romeno Ion Purice aveva messo il suo tir di traverso sulla carreggiata per farle da scudo. Adesso la bambina dovrà cominciare la riabilitazione in un centro specializzato.