Brescia: clochard trova 750 euro: li restituisce alla proprietaria

14:00 - Manuel ha 50 anni, è nigeriano, vive in Italia da dieci anni. Era venuto per cercare lavoro lasciando al suo paese una moglie e due figli, ma come purtroppo può capitare, la fortuna non è stata dalla sua parte. In un paesino del bresciano, Manuel cercava di racimolare qualche euro facendo pulizie qua e là e lunedì isi trovava in una tabaccheria di Borgosatollo quando una cliente del negozio, la signora Sandra, vedendolo infreddolito gli regala un pacco con indumenti e coperte. Dentro quello scatolone, però, la signora si accorge di aver lasciato per sbaglio 750 euro e come nelle miglior storie a lieto fine, la somma è tornata alla legittima proprietaria: che ha premiato l'onestà ai Manuel con "soli" 60 euro, percentuale inferiore al 10% che spetterebbe a chi restituisce i valori persi...