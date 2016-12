16:05 - Un bambino di 2 anni versa in gravissime condizioni dopo essere caduto nelle acque di un laghetto in una cava della Bassa Bresciana. Il piccolo è stato trasportato dai parenti all'ospedale di Montichiari in stato di ipotermia ed è stato poi trasferito in elisoccorso all'ospedale Riuniti di Bergamo. Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo della nonna che lo ha ritrovato in acqua privo di sensi.