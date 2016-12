Bergamo, rogo distrugge capannone

00:32 - Un vasto incendio ha distrutto un magazzino di bancali in legno a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Il rogo è partito da un muletto posteggiato all'interno del capannone, di circa 800 metri quadrati. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga con diverse squadre, oltre ai colleghi di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia). I danni sarebbero ingenti, stando a una prima stima. Sul posto anche i carabinieri di Grumello per gli accertamenti.