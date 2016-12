Bergamo, in auto contro il palco: tragedia sfiorata a un rave party

10:08 - Tragedia sfiorata al rave party abusivo svoltosi in un'area industriale di Zingonia, nel Bergamasco. Nella serata di sabato una persona si è infatti lanciata, a bordo di un'auto, con i fari spenti, contro un ponteggio che sosteneva una delle due console per la musica tecno installate all'interno di un capannone. Il dj che in quel momento stava mettendo la musica è riuscito a saltare ed evitare lo schianto, ma è rimasto ferito.

Come racconta "Bergamo News", il ragazzo alla guida dell'auto, una Fiat Punto, non è ancora stato identificato: dopo l'incidente ha infatti abbandonato la vettura e si è disperso tra la folla.