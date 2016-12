21:59 - Una donna che imprudentemente ha attraversato i binari in una stazione a Palazzolo Milanese è stata investita e uccisa da un treno in transito. E' accaduto lungo la linea Milano-Canzo. La vittima non avrebbe utilizzato il sottopasso: per questo sarebbe stata travolta dal mezzo. Al momento, anche per le condizioni del corpo, non è stato ancora possibile nessuna identificazione.