Adro, reintegrato sindaco Lancini

12:55 - Oscar Lancini, il sindaco leghista di Adro, nel Bresciano, torna ad essere a tutti gli effetti il primo cittadino del paesino. Lo ha deciso la Prefettura, reintegrandolo nelle sue funzioni dopo che era stato sospeso a inizio novembre in seguito al suo arresto per falso in atto pubblico, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Lancini è stato scarcerato venerdì, dopo 21 giorni ai domiciliari.