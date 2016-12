Tgcom24 >

Adro, arrestato il sindaco Lancini 8 novembre 2013 Adro, arrestato il sindaco Lancini Il primo cittadino del paese in provincia di Brescia, noto per aver ricoperto con il simbolo leghista del Sole delle alpi le scuole, è accusato di aver favorito alcune aziende in una gara d'appalto. Ora è ai domiciliari

14:04 - Oscar Lancini, sindaco di Adro, in provincia di Brescia, è stato arrestato dai carabinieri e si trova ai domiciliari. E' accusato di falso in atto pubblico, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: avrebbe favorito alcune aziende nella gara d'appalto per la realizzazione di alcune opere in paese. In passato Lancini era diventato noto per aver tappezzato la scuola del paese con il Sole delle Alpi.

Imprenditore di 48 anni, Oscar Danilo Lancini è sindaco di Adro dal 2009. Nel febbraio scorso il suo partito, la Lega Nord, lo ha candidato per un posto al Senato ma non è stato eletto.



Quando riempì le scuole del suo paese con i simboli cari alla Lega Nord, intervennero con sdegno le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lancini fu successivamente condannato dalla Corte dei Conti, con altri sei assessori, al pagamento di circa 10.600 euro.



La vicenda del Sole delle Alpi non è l'unico passo falso dell'esponente del Carroccio: Lancini, sempre nel 2010, negò la mensa ai bambini delle elementari del paese non in regola con i pagamenti. Fu un benefattore del luogo a risolvere il problema donando circa 10mila euro.



Altri 5 ai domiciliari, 24 gli indagati - Sono 24 le persone indagate nell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Adro, Oscar Lancini. Ai domiciliari anche il segretario comunale, Carmelo Bagalà, l'assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Frusca, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Leonardo Rossi, e due imprenditori edili, Alessandro Cadei e Emanuele Casali.



Il sindaco è indagato anche per peculato - Il sindaco di Adro, Oscar Lancini, risulta anche indagato per peculato: la Cgil lo ha infatti denunciato per aver inviato alle famiglie del paese alcune lettere su carta intestata del Comune per replicare alle critiche mossegli dalla Camera del Lavoro di Brescia.



Maroni: "La vicenda mi sorprende molto" - Sull'arresto di Lancini si è espresso il leader della Lega, Roberto Maroni, che ha dichiarato di essere "veramente sorpreso". "Conosco da tanto tempo Oscar Lancini - ha aggiunto Maroni -. E' un bravo sindaco, una persona onesta, sono certo che dimostrerà la totale estraneità dalle accuse mosse".