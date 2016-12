"Corona ha tentato il suicidio in cella"

20:15 - Era la notte del 19 ottobre e, solo adesso, grazie alla rivelazione del settimanale "Oggi", veniamo a sapere per Fabrizio Corona c'è stato bisogno di un ricovero urgente in ospedale. Trovato con la faccia coperta da cerotti, usati per bloccare la respirazione, il re dei paparazzi torna sulla copertina dei giornali. Tentato suicidio o ennesima ricerca di dimostrare qualche cosa?

La ricostruzione - Fonti confidenziali rivelano ad "Oggi" che, nel carcere di Opera, Fabrizio Corona avrebbe tentato il suicidio. Un episodio mai uscito al di fuori di quelle mura ma che fa pensare alle ragioni di tale gesto. Secondo la ricostruzione del settimanale, per l'ex fidanzato di Belen si sarebbe reso necessario il ricovero nell’infermeria dell’istituto milanese per sottoporlo a un trattamento a base di sedativi e per medicargli le ferite provocate dai soccorritori quando gli hanno strappato i cerotti dal volto.

Qualche allarme - Ecco che allora questo episodio spiegherebbe le notizie messe in circolazione a fine ottobre da familiari e amici, secondo cui Corona non riusciva a farsi una ragione di una condanna ritenuta sproporzionata per le sue reali responsabilità, non voleva più incontrare nessuno, era depresso e assumeva psicofarmaci.

La lettera - In una cella da solo, assegnatagli dopo essere stato dimesso, il re dei paparazzi ha dato segni di miglioramento fisico ma soprattutto psicologico. Infatti la visita di suo figlio ha risollevato l'animo a Fabrizio che ha anche deciso di scrivere una lettera alla redazione di "Verissimo" poco tempo fa. In quelle righe, Corona aveva ammesso di aver capito tante cose e i veri valori della vita.