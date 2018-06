"Troppi strafalcioni, ecco i corsi di italiano per italiani": l'iniziativa di un Comune della Bergamasca

L'assessore sale in cattedra e bacchetta i suoi concittadini, o, meglio, i suoi 4.300 concittadini: "Troppi strafalcioni, tornate a scuola". Così a Bariano, nella Bergamasca, sono partiti i corsi di italiano per... italiani. Il progetto voluto dall'assessore alla Cultura Marino Lamera prende il nome di "Cinque ri-passi della grammatica": sono 15 gli iscritti; tra loro anche alcuni stranieri con livello di lingua avanzato. Ma le lezioni sono pensate per barianesi che hanno dimenticato la grammatica della madrelingua e scrivono "ha" senz'acca e non usano correttamente il congiuntivo.