"Non parla italiano", sindaco leghista nega la cittadinanza a donna indiana

19:38 - "Non parla italiano e quindi, come dice la legge, non possa farla giurare". E' con queste motivazioni che Paolo Mazzucchelli, sindaco leghista di Cairate (Varese), si è rifiutato di concedere la cittadinanza italiana a un'indiana 56enne, Rani Pushpa. La donna si è quindi rivolta agli avvocati per denunciare il comportamento a suo avviso "altamente discriminatorio".

Ministero e prefettura le avevano già accordato il nullaosta per avere la cittadinanza. Mancava solo il giuramento in Comune che, però, non c'è stato. "L'integrazione - afferma il sindaco, irremovibile - passa da una conoscenza almeno sufficiente della nostra lingua, e lei non ce l'ha".