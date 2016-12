Dopo l'operazione Infinito, quella con cui nel 2010 era stata smantellata la 'ndrangheta in Lombardia, "nulla cambia. E' una riflessione da fare." A dirlo è Ilda Boccassini, magistrato milanese che ha coordinato le indagini. E che spiega come per uscire dalla 'ndrangheta ci sono due modi "o con la morte o diventi collaboratore e ti dai allo Stato".