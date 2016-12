'Ndrangheta, due arresti in Brianza

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone: sono un chirurgo plastico di 42 anni e un titolare di una ditta di autodemolizioni di Desio, in Brianza, di 40 anni. I due sono accusati di associazione mafiosa. La coppia, secondo l'accusa, riscuoteva crediti per conto di alcuni membri del clan detenuti, provvedendo anche al loro sostentamento.