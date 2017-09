Agli arresti sono finiti il sindaco Edoardo Mazza e il consigliere Stefano Gatti, entrambi di Forza Italia. "Alla luce dei recenti eventi che hanno interessato il nostro Comune, con senso di responsabilità e rispetto dei cittadini seregnesi - comunicano i consiglieri forzisti in una nota - abbiamo rassegnato le dimissioni. Altrettanto hanno fatto i coordinatori cittadini. Il partito locale pone la massima fiducia nella magistratura e si augura che venga restituita serenità e credibilità alla vita amministrativa, alle istituzioni e alla città del gruppo consiliare forzista. Le dimissioni di tutta la coalizione di maggioranza rappresenta la fine dell'attuale giunta.



Nei prossimi giorni è attesa anche la decisione del gip del Tribunale di Monza, subordinata ad interrogatorio di garanzia, sull'interdizione dai pubblici uffici o servizi chiesta dalla Procura per Mariani.



Il vicesindaco: "Additati come mafiosi" - "La Lega senza se e senza ma è per la lotta alla 'ndrangheta, quando ho visto che qualcosa non andava ho fatto degli esposti". Lo ha detto Giacinto Mariani, dal palco di Albiate (Monza e Brianza). Poi ha aggiunto: "Da qui in avanti, con quello che sta uscendo sulla stampa, verremo additati come mafiosi, tutto quello che noi non siamo. Per questo tutto il nostro gruppo ha deciso di dare le dimissioni".



Intercettazioni, "il padrone di Seregno è il vicesindaco leghista" - Il "padrone" dell'amministrazione comunale di Seregno e anche "unico padrone" del sindaco Edoardo Mazza sarebbe stato Giacinto Mariani, il vicesindaco leghista. Emerge da un'intercettazione contenuta in un'annotazione dei carabinieri. In una telefonata dell'ottobre 2015, il costruttore Antonino Lugarà, in carcere per corruzione e vicino alla 'ndrangheta, parla di Mazza con Stefano Gatti, consigliere (anche lui ai domiciliari), e quest'ultimo gli dice: "Lui c'ha il padrone ... unico padrone ... Giacinto Mariani". In un'altra intercettazione un architetto dice che Mazza è "di fatto guidato dal vice-sindaco Mariani", definendolo nella circostanza addirittura una "pedina".



Disposto il commissariamento del Comune - ll ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha delegato il prefetto di Monza Brianza a esercitare l'accesso presso il Comune per la verifica della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Il prefetto ha anche proposto lo scioglimento e disposto la sospensione del consiglio comunale con la nomina di un commissario prefettizio, il prefetto Antonio Cananá, per la provvisoria amministrazione dell'ente, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.