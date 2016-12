"Così ho messo in fuga i ladri": parla il 14enne accoltellato in casa a Milano

"Ho pensato di morire. Ho aspettato per lunghi minuti il 118, seduto in salotto con il coltello da sushi conficcato da una parte all'altra della pancia, avevo il terrore di togliermelo". Così Dario, il 14enne aggredito da due ladri al rientro da scuola , racconta quanto accaduto in casa sua a Milano l'11 gennaio. Era solo nell'appartamento, situato in una zona residenziale di San Siro, ma è riuscito comunque a mettere in fuga i malviventi.

"Erano le 13.30, sono andato in camera a cambiarmi e poi in cucina. Ho notato che la porta a vetri in fondo al corridoio, quella che dà sul terrazzo, era aperta ma non ci ho fatto caso", racconta a Il Corriere. "Mi sono voltato verso il frigo e lì c'erano quei due uomini. Mi sono pietrificato", prosegue. I due, di carnagione chiara, avevano una sciarpa nera che ne copriva il viso, "probabilmente - dice - erano stranieri".



Neanche il tempo di capire e il 14enne si è trovato con il coltello da sushi, che i ladri hanno preso dalla cucina, conficcato nel fianco sinistro. "E' entrato davanti ed è uscito dietro". A quel punto i banditi fuggono. "Gli ho tirato dietro la prima cosa che ho trovato: un cucchiaio di legno. Avevo paura che tornassero indietro". Il ragazzo chiama il 118 e l'operatore gli raccomanda di non togliere l'arma per evitare il rischio di emorragie.



"In questo condominio - aggiunge - hanno provato a rubare altre due volte, sono andati anche da mia nonna (che abita di fianco, ndr), lei non c'era. E' suonato l'allarme ed è intervenuto un vicino. Dal terrazzo ha urlato 'vi sparo, vi sparo' e i ladri sono corsi via". Dario, prima di essere dimesso dall'ospedale San Carlo, chiede alla mamma: "Mettiamo l'allarme, magari le grate alla porta finestra".