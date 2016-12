"Chiedo la grazia per Corona": appello di Celentano al nuovo Presidente

20:11 - Adriano Celentano torna a chiedere la grazia per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Dopo essersi rivolto a Napolitano, ora si appella al futuro Capo dello Stato. "Prima che lei si accomodi le voglio chiedere una grazia per un ragazzo che ha sbagliato certo ed è giusto che paghi. Ma se la pena supera in modo spropositato la misura dei suoi errori, io credo che ognuno di noi debba mettersi una mano sulla coscienza", scrive il Molleggiato sul suo blog.

Il lungo post di Celentano comincia così: "E' inutile affannarsi e fare pronostici: Renzi e Berlusconi da una parte, PD e altri dall'altra. Nessuno lo può sapere fin quando il "designato", col calore del suo corpo onesto o disonesto, non scalderà la famosa sedia dalla quale sarà pronunciato il verbo del cambiamento. Che a ben guardare, dai nomi che si fanno, si ha più l'idea dello stantio. Per cui sarà nel momento in cui dovrà giurare fedeltà al popolo che capiremo come sarà il nuovo Capo dello Stato".



"Ma soprattutto, dovrà dare un segnale. Uno qualunque, purché sia originale anche se apparentemente può non entrarci con la politica. Potrà sembrare una cosa da poco, ma sarà proprio quel segnale che ci indicherà lo stato di fermezza e di LEALTA' con la quale saprà guidare il Paese. Sarà quel segnale che attirerà la nostra attenzione su di lui. Un segnale che desterà stupore e che finalmente ci farà dire: "che tipo questo Presidente!" Una frase gioiosa che non pronunciavamo dai tempi di Pertini".



Il segnale in questione dovrebbe essere proprio la grazia per Corona. "Su quella sedia che da qui a poco lei occuperà per sette lunghi anni - si legge ancora -, si siederà un uomo che non sarà più quello che lei credeva di essere quando ancora non era eletto. Ma sarà un altro. Sarà prima di tutto un uomo che perdona e non solo per obbedire al significato della parola "perdono", ma soprattutto per saper condannare quando è giusto condannare".



"E purtroppo lei lo sa meglio di me quanta ingiustizia c'è nel non punire chi va veramente punito. C'è gente che uccide, strangola, sfregia, ammazzando gente che non si può difendere come i vecchi e i bambini, prendendoti a picconate mentre vai a fare la spesa. E molti di questi sono già fuori e alcuni, senza neanche un giorno di prigione. Ma l'ESUBERANTE fotografo ha già ampiamente pagato il suo debito con la giustizia. E ciò che più di tutto rattrista, è che lo sta pagando anche con la salute. Grazie Sig. Presidente! Appena conoscerò il suo nome mi congratulerò con lei!"