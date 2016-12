Lodi: si aggrappa al treno per salire al volo, studentessa perde un braccio

09:09 - Una ragazza di diciotto anni di Belgioioso si è aggrappata alla maniglia del treno per risalire sul convoglio ma è stata trascinata ed è caduta tra la banchina e il binario. Nell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di venerdì alla stazione di Codogno, in provincia di Lodi, la giovane ha perso il braccio destro.

S. F. stava tornando a casa da scuola ed era scesa dal treno per salutare un amico. Quando si è accorta che il convoglio stava per ripartire, secondo alcune testimonianze, ha cominciato a correre lungo il treno e si è aggrappata alla maniglia. E' stata trascinata per diversi metri ma è poi caduta tra il binario e la banchina. Trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento ma i medici non sono riusciti a salvarle l'arto che era stata gravemente lesionato. La studentessa ha riportato anche delle ferite, più lievi, alle gambe.