Lodi, oste sparò e uccise ladro: il gup lo rinvia a processo

Il processo a carico del ristoratore prenderà il via il 26 settembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Lodi. La conferma arriva dal suo difensore, l'avvocato Vincenzo Stochino: "La mia speranza era di arrivare già ad oggi a un giudizio di proscioglimento. Evidentemente il giudice ha ritenuto che ci fossero gli elementi necessari per poter sostenere l'accusa in giudizio. Così non è stato. Ma abbiamo tutti gli elementi per affrontare il processo con serenità". Nessuna sorpresa neppure da parte di Cattaneo, presente in aula al momento della lettura dell'ordinanza che lo ha mandato a processo: "Se l'aspettava. Ma è sicuro che verrà fuori la verità".



L'oste ha raccontato agli inquirenti che il colpo di fucile era partito accidentalemente, durante una colluttazione con il malvivente, quando lui era già caduto a terra. Inizialmente i pm di Lodi avevano contestato a Cattaneo il reato di omicidio volontario. Accusa che nell'avviso di chiusura indagini venne derubricata in quella, meno grave, di eccesso colposo di legittima difesa.