Lo stipendio della mamma? Sarebbe quello di un manager

Il mestiere da mamma è il più "caro" del mondo? Se una donna con figli venisse mensilmente retribuita, il suo stipendio sarebbe come quello di un manager, pari a circa 3.045 euro netti. A "preparare" la bustapaga delle mamme è il portale ProntoPro.it, che ha calcolato la retribuzione in base alle ore giornaliere lavorate in casa e fuori, applicando le tariffe riconosciute a professionisti come autista privato, chef a domicilio, collaboratrice domestico, personal shopper...

Quante professioni svolge una madre tutte insieme?Sicuramente una mamma è anche un autista privato, accompagnando a tutte le ore i figli a scuola, in piscina o dagli amici. La retribuzione oraria media per questa professione è pari a 13 euro l’ora. E' anche uno chef a domicilio: in media sono 30 euro l’ora. Lavanderia, stireria e pulizie sono le mansioni che in media portano via più tempo dato che per svolgere questi lavori si impiegano almeno 18 ore a settimana: la retribuzione da calcolare è quella di una collaboratrice domestica. La mamma è anche una personal shopper e una consulente per gli acquisti ha una paga oraria pari a 50 euro. In un mese, dunque, una madre ne guadagnerebbe almeno 150, considerando che la sua consulenza non verte solo su scarpe e abiti, ma anche su libri, cancelleria, articoli sportivi e giocattoli.